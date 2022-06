GFVip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati: lo sfogo sui social

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono rimasti nuovamente vittime di furto. Il ragazzo infatti si è lasciato andare ad un pesante sfogo sui social poiché la domenica si è trasformata in un inferno. Vediamo cosa è successo.

Ancora furti

Pare infatti che dei malviventi abbiano sfondato un vetro della macchina di Ignazio e rubato parte del volante. Non è la prima volta che accade: prima i giovani sono stati derubati in casa, successivamente dei malviventi hanno rubato il suo scooter e ora hanno preso di mira la macchina.

“I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così” ha iniziato così il racconto Ignazio.

“Allora io dico visto che mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e avete rubato in macchina. Mettiamoci d’accordo, passate una volta ogni quindici giorni, ogni mese e vi lascio qualcosina. In questo modo voi evitate lo sca**o di far tutti questi casini e io evito di andare a cambiare le cose” ha continuato.

Infine ha poi concluso tuonando: “Non sto a rompermi i cog***ni. Ma dove ca**o viviamo comunque?“. Infine, pare che quest’ultimo furto sia avvenuto nel garage del figlio d’arte. Cosa accadrà adesso?