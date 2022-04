Qatar 2022: Le squadre qualificate al mondiale

Con i campionati fermi in questi giorni di fine Marzo, le qualificazioni per il mondiale di calcio Qatar 2022 sono quasi terminate. Attualmente 29 posti su 32 sono stati assegnati, andiamo a scoprire per ogni continente, quante e quali squadre parteciperanno alla competizione più ambita.

In Europa sono stati conquistati, per ora, 12 posti su 13 disponibili. L’ultima slot verrà decisa dallo spareggio tra Galles e la vincitrice di Scozia-Ucraina che con tutta probabilità verrà giocata a Giugno. Entrano di diritto al mondiale le prime nei gironi di qualificazione che sono state: Olanda, Germania, Danimarca, Spagna, Belgio, Francia, Croazia, Serbia, Inghilterra, Svizzera. E le vincitrici degli spareggi, ovvero Portogallo e Polonia.

Per l’America del Sud si sono qualificate: Il Brasile, L’Argentina, L’Uruguay e l’Ecuador. Mentre per l’America del Nord 3 squadre hanno il pass diretto per il mondiale: Il Canada, che non partecipa ad un mondiale da 36 anni, il Messico e gli USA. L’America del Nord avrà la possibilità di portare anche una quarta squadra in Qatar, giocando lo spareggio tra Costa Rica(quarta classificata nel girone) e Nuova Zelanda, unica squadra del continente Oceanico ancora in corsa.

Dal continente Africano arrivano 5 squadre dopo dei play-off molto discussi. Vanno al mondiale: il Senegal dopo aver battuto l’Egitto ai rigori, il Camerun che ha avuto la meglio con l’Algeria nei tempi supplementari, il Marocco che ha demolito la Repubblica Democratica del Congo, la Tunisia che ha sconfitto il Mali e il Ghana che ha battuto la Nigeria.

Infine l’Asia avrà sicuramente 4 squadre ai mondiali, ovvero, Iran, Giappone, Arabia Saudita e Corea del Sud. Ma c’è la possibilità di portare un’altra squadra al mondiale, grazie allo spareggio, tra la vincitrice di Australia-Emirati Arabi Uniti che poi sfiderà la quinta classifica dell’America del Sud, ovvero il Perù. Difficile fare previsioni su questa splendida competizione ma aspettiamo Novembre per goderci lo spettacolo.