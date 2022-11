Quanto guadagna Spalletti?

L’allenatore del Napoli guadagna uno stipendio inferiore a quelli di Simone Inzaghi e Mourinho. Spalletti sta comunque facendo un ottimo lavoro

L’allenatore del Napoli continua a stupire nonostante la sconfitta contro il Liverpool che non cancella un’ottima prima parte di stagione. I partenopei viaggiano a ritmi altissimi, sia in campionato che in Champions League.

In Serie A continua a vincere e convincere, con un accesso agli ottavi di finale in Champions League arrivato con largo anticipo rispetto a quanto pronosticato. Gli azzurri sono proiettati ad essere una delle squadre migliori in Europa, che potrebbero addirittura impensierire le big europee per la vittoria finale.

Quanto prende Spalletti?

L’allenatore del Napoli prende meno di altri allenatori di Serie A, con 2.8 milioni di euro annui da quando veste l’azzurro. L’allenatore partenopeo prende meno di Simone Inzaghi e José Mourinho, ma i risultati sono comunque incredibili.

L’allenatore è rimasto fermo due anni dall’allenare, anche questo è vero, e lo stipendio è giustificato da ciò. Se dovesse far meglio è probabile che il suo stipendio possa essere anche aumentato. In questa stagione il suo Napoli ha collezionato 32 punti nelle 12 giornate giocate di campionato, con 10 partite e 2 pareggi. 30 le reti fatte e le 9 subite, un’incredibile marcia che ha portato i partenopei a vincere gran parte delle proprio sfide.

Un apporto incredibile da parte di Spalletti alla squadra, per un incredibile stagione che fa sognare un intero popolo. Bisognerà continuare con questa costanza, specialmente se si vuole continuare a vincere e provare ad alzare qualche trofeo a fine stagione.