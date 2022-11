La qualificazione in un girone difficile con il Liverpool per il Napoli costa tantissimo, con una crescita incredibile per i partenopei

Tanto entusiasmo per il Napoli, che si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta della Champions League 2022-2023. I partenopei arriveranno da primi nonostante la sconfitta maturata ad Anfield negli ultimi minuti della partita di ieri sera, che li vedrà dunque come testa di serie ai sorteggi.

Un traguardo incredibile, che testimonia la crescita di un gruppo che sta facendo benissimo anche in territorio italiano. Gli azzurri sono in corsa su tutta la linea, con una marcia inarrestabile e fatta di tante soddisfazioni in un girone tutto meno che facile. Ajax e Liverpool sono avversarie sempre temibilissime.

Tutti contenti a Napoli

“Bravi ragazzi, ci siamo qualificati per primi e c’era il Liverpool. Bravo capitano!”. Tanta emozione da parte di tutto il movimento Napoli, per un traguardo che ha il sapoer di vittoria. Tutti i calciatori e l’allenatore continuano a convincere, con la speranza di potersi togliere tante soddisfazioni a fine stagione.

L’obiettivo minimo resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma l’ideale sarebbe provare a vincere campionato e, chissà, magari qualcosina in più. Difficile la Champions League, anche se si può provare, ma la Coppa Italia resta abbordabilissima. Una doppia vittoria proietterebbe questi azzurri nell’olimpo del calcio italiano, con un traguardo storico che avrebbe un sapore incredibile. La voglia di vincere è tanta, specialmente dopo che lo scudetto è sfuggito per troppe volte negli ultimi anni. Ora può essere l’occasione giusta per vincere.