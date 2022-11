L’avvio di campionato di Kvicha Kvaratskhelia è incredibile, con il giocatore che continua a salire per valore economico

Per il momento non ha intenzione di cederlo, ma Kvicha Kvaratskhelia continua ad essere uno dei giocatori più richiesti dal Napoli. Il georgiano è arrivato in estate per circa 10 milioni di euro, con un valore che allo stato attuale delle cose è lievitato vertiginosamente.

Il giocatore ha raddoppiato, forse triplicato il proprio valore di mercato con Transfermarkt che ha aumentato di tanto la cifra vicino alla dicitura “Valore di mercato”. Attualmente, infatti, il giocatore si avvicina ad essere tra i calciatori con il più alto valore in Serie A.

Quanto Vale Kvaratskhelia?

Kvicha Kvaratskhelia al momento ha un valore di 60 milioni di euro, secondo Transfermarkt. Un aumento incredibile da inizio stagione, dato che alla Dinamo Batumi valeva circa 15 milioni di euro. Poi è passato ai 35 milioni di qualche settimana fa e, adesso, si trova ad avere un valore incredibilmente aumentato rispetto ad inizio stagione.

Attualmente ricopre la 50° posizione tra i giocatori più preziosi al mondo, mentre il 6° in Serie A. Nel Napoli, invece, è solamente secondo dietro a Victor Osimhen che ne vale 70. Dati alla mano è anche il giocatore georgiano con il valore di mercato più alto di sempre, oltre a quello attuale. 9° posto tra le ali sinistre più costose al mondo, mentre resta al terzo posto per i 2001 più costosi al mondo. Dietro solo a due mostri sacri come Bukayo Saka dell’Arsenal e Rodrygo del Real Madrid. Davanti a gente come Martinelli e Saliba, sempre dell’Arsenal.