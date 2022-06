Rabiot via dalla Juventus

Gianluca Di Marzio lo conferma, tra Adrien Rabiot e Juventus sembra ormai addio. Il francese cercherà una nuova destinazione

Rabiot andrà via dai bianconeri. A parlarne è Gianluca Di Marzio, che ha detto: “La Juve e Adrien Rabiot potrebbero separarsi. Il giocatore è in uscita e sarebbe stato lo stesso Rabiot ad aver espresso il desiderio di provare una nuova avventura. Quindi attenzione a questa possibile cessione, con delle ipotesi in Premier League”.

Il calciatore francese è dunque considerabile tra i sicuri partenti. Il centrocampista è valutato circa 20 milioni e sembrerebbe poter partire in direzione Inghilterra. I soldi della sua cessione verranno riutilizzati sul mercato. Su di lui forte l’interesse del Chelsea, ma anche quello del Newcastle. In Spagna, negli scorsi mesi, avrebbe preso informazioni il Siviglia.

I possibili nuovi colpi

Con i soldi di Merih Demiral, riscattato in extremis dall’Atalanta, i bianconeri sembrano intenzionati a dare l’assalto a Koulibaly. Il Napoli per lui chiede almeno 40 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe, però, cederlo in Italia. Il Barcellona sembra defilarsi e i 20 milioni appena incassati potrebbero essere utilizzati proprio per il senegalese, dalla Juventus.

Altri profili trattati sono quelli di Marko Arnautovic e Filip Kostic. L’austriaco è il primo indiziato per essere il vice Vlahovic, mentre il serbo potrebbe arrivare appena smaltite le grane cessioni. Per Kostic sarebbe pronto un contratto da 2.5 milioni di euro annui per tre stagioni. Da monitorare la situazione Angel Di Maria, su cui sapremo di più nelle prossime ore. L’argentino è tornato in Europa e i bianconeri vogliono risposte.