Dalla Spagna, Mendes offrirà James Rodriguez alla Juventus: Paratici non è convinto

James Rodriguez lascerà il Real Madrid al termine della stagione. Dopo la deludente esperienza in prestito al Bayern Monaco, il trequartista colombiano è tornato in Spagna, ma nella scorsa estate è stato ad un passo dal trasferimento al Napoli, poi sfumato per il mancato accordo tra i Blancos e i partenopei.

SCARSO IMPIEGO – James Rodriguez è così rimasto alla corte di Zidane, ma per il tecnico non è mai stato una prima scelta e le 13 presenze tra Liga e coppe varie, per un totale di soli 650 minuti giocati, lo dimostrano. A complicare la situazione si sono messi anche vari problemi fisici, l’ultimo alla anca, con rientro in campo ancora da definire.

VOCI DI MERCATO – Dalla Spagna sono sicuri dell’addio del colombiano al termine della stagione e la principale destinazione sarebbe la Juventus. Per la stampa iberica Jorge Mendes, agente anche di Ronaldo, nei prossimi mesi offrirà il cartellino del giocatore ai bianconeri.

ALTRE IDEE – Stando però a quanto trapela da Torino, al momento la Juventus non sarebbe interessata al giocatore. Paratici a gennaio ha prelevato Kulusevski nella stessa posizione e avrebbe idee totalmente differenti per il prossimo mercato.