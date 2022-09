Rangers-Napoli: l’undici titolare

Nella prossima giornata di Champions si giocherà il match tra Rangers e Napoli in Scozia. Lo svolgimento dell’evento è stato dubbio visto il lutto in cui versa il Regno Unito in seguito alla morte della Regina Elisabetta II.

La UEFA, tuttavia, ha deciso perché la partita si giochi mercoledì 14 settembre alle ore 21.00 in Scozia. Il rinvio del match, infatti, sarebbe stato complicato da inserire nei fitti calendari delle squadre.

PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Rangers e Napoli, quindi, si giocherà così come inizialmente stabilito. I secondi sono reduci da un’importante successo in Champions League contro il Liverpool ma ora dovranno fare i conti con la mancanza di Osimhen in attacco mentre i primi sono reduci da una sconfitta contro l’Ajax.

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Wright, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti