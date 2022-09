Spalletti e la ‘critica’ a De Laurentiis: dall’esonererei subito’ di Fedele al retroscena di Antonio Cassano

Le ultime dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa, hanno suscitato numerose polemiche. Ad una domanda precisa sul turnover, l’allenatore azzurro ha così risposto punzecchiando il presidente Aurelio De Laurentiis: “Questo è un giochino dove rimanete intrappolati da soli, come qui non succede da nessuna parte, presidente De Laurentiis compreso, vi garba fare questa cosa del “perché gioca lui, perché hai lascito fuori quell’altro“.

Il mister azzurro ha quindi criticato parte del comportamento del suo presidente, il quale, forse, avrà espresso la sua opinione su qualche decisione del mister.

A criticare l’allenatore azzurro, ai microfoni di Radio Marte, Enrico Fedele: “Non rinnoverei il contratto a Spalletti, anzi io lo esonererei subito […]. Il padrone del Napoli è Aurelio De Laurentiis e ha tutto il diritto di chiedere. Un allenatore deve dare delucidazioni. Nessun mister si è mai detto di parlare così in merito ai cambi. L’allenatore è il capo del personale e deve rendere conto al presidente“.

Il mister azzurro è sempre stato particolare. A svelare un retroscena è stato un suo ex calciatore, Antonio Cassano: “Eravamo abituati con la musica ad alto volume in palestra prima dell’allenamento, ad un certo punto alzai ancora il volume, che per me andava sempre al triplo”.

“Arrivò Spalletti e mi disse di abbassare, ma io alzavo. Totti e Montella mi provocavano. Quando Spalletti si è arrabbiato, io gli ho urlato: ‘Non stai allenando le pippe dell’Udinese’. Mi ha messo fuori rosa, e poi dopo ho ricevuto una soffiata che mi aveva tolto il ruolo di vice-capitano prima di un’amichevole. A quel punto l’ho mandato a f*** e me ne sono andato via con il pulmino”.