Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli e nuova stella di Instagram

Classe 1998, mora, e giovane inflencer di successo. Oggi parleremo di Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli.

DALLA TV ALLA MODA – Se in molti conoscono l’inviato del programma televisivo “Striscia la Notizia”, non tutti sanno di sua figlia. È originaria di Roma. Ha un fratello che si chiama Riccardo, mentre la madre è Matilde Zarcone, altro grande nome della televisione (valetta di “Buona Domenica”). Proprio presso quest’ultima, Rebecca compie i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Compare nello show “Pomeriggio 5” e poco tempo dopo dirige “Colpo di Tacchi” in onda su La5. Ma l’ambiente che finisce per conquistarla è quello della moda. Si lancia quindi su Instagram e persino su Youtube, con il canale “Made in Becky” (un diminutivo del suo nome), dove prodiga consigli riguardo l’ambito di suo interesse. Negli anni acquisisce un ottimo successo grazie alla bellezza ereditata dalla madre e intrattenuta con rigore da continui sforzi fisici. È molto attaccata alla propria famiglia, ama particolarmente il mare, e ha un fidanzato.

ALESSANDRO BASILE – Ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, e grande amico del vip Francesco Monte. Il fortunato compagno di Rebecca non è altri che un volto ben noto al pubblico, Alessandro Basile. Il colpo di fulmine arriva nel 2018 e da allora la loro storia d’amore fiabesca non ha mai smesso di far sognare i loro numerosi followers. Per vedere una loro foto clicca qui.