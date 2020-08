Record di infetti in Campania, 270 nuovi casi positivi

L’ultimo bollettino in Italia, datato 30 agosto, non è certamente di buon augurio. Tra il record di infetti in Campania e il numero di casi positivi che continua a salire in tutta Italia, la situazione non è delle migliori.

CONTAGI IN RIALZO NELLA CAMPANIA – Dall’ultimo aggiornamento a noi noto, la Regione Campania è quella che ha registrato per ora il maggior numero di contagi nel bel paese. 270 nuovi casi che la portano al primo posto in classifica delle “zone rosse”. Dopo di lei figurano la Lombardia con ben 235 casi, il Lazio con 156 ed infine l’Emilia Romagna e il Veneto entrambe con 109.

Dei 6729 tamponi effettuati nella Regione governata da Vincenzo De Luca, 125 sono relativi a rientri dalla Sardegna e dall’estero. Rispettivamente 58 e 67. Il tutto per un totale di 6882 contagi dall’inizio della pandemia, su 413478 tamponi analizzati.

Il dato riguardante i decessi invece non ha subito modifiche. Questo indica che nonostante il record di infetti in Campania, nessuna nuova dipartita è stata causata dal COVID-19. Pertanto il numero rimane fisso a 445, sempre dall’inizio dell’emergenza. Un ulteriore dato leggermente positivo viene rappresentato dai guariti. Ad oggi sono 4412, compresi i 16 di ieri, di cui 4407 completamente guariti e 5 guariti solo clinicamente.

IL RESTO DELL’ITALIA – Fatta eccezione per la Regione Campania, il resto del Bel paese conta attualmente 1365 casi positivi, a fronte dei 1444 di due giorni fa. Questo su 81723 tamponi, rispetto ai quasi 100 mila sempre di due giorni or sono. Il numero complessivo di morti si eleva invece a 35477.