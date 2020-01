Retroscena Ronaldo, portoghese furioso nel post Napoli-Juve: ecco cos’è accaduto

Ronaldo non ha digerito la sconfitta con gli azzurri. Ecco cos'è successo negli spogliatoi

La sconfitta al San Paolo contro il Napoli di Gattuso ha generato una lunga scia di polemiche in casa Juventus, i bianconeri hanno gettato al vento la possibilità di allungare su Inter e Lazio e Maurizio Sarri è finito sul banco degli imputati per la deludente prestazione dei suoi.

FURIA RONALDO – Tra i più arrabbiati al fischio finale c’era Cristiano Ronaldo, deluso per il risultato e per i problemi di mentalità e approccio manifestati dalla squadra. Stando a quanto riporta Tuttosport, il portoghese negli spogliatoi non avrebbe nascosto il disappunto nei confronti dei compagni, manifestando tutto il proprio malumore.

LEADER – Ronaldo è ormai divenuto uno dei trascinatori della squadra e pretende massimo impegno da parte di tutti. Sta cercando di trasferire ai compagni la mentalità vincente che possa permettere alla squadra di tornare grande anche in Europa e per tale motivo non tollera prestazioni del genere.

LEZIONE – La squadra sarà ora chiamata a reagire già dal prossimo impegno con la Fiorentina. La sconfitta del San Paolo e la lezione di CR7 potrebbero risvegliare l’orgoglio bianconero, è ciò che sperano Ronaldo e lo stesso Sarri.