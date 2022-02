Rihanna è incinta: ecco chi è Asap Rocky, il futuro padre del primo figlio della cantante

Rihanna è la popstar più famosa, molto probabilmente, al mondo. La sua carriera comincia circa quindici anni fa e la vede nascere in veste di cantante. Tuttavia, successivamente, diventata anche un’attrice e un’imprenditrice di successo.

Uno dei suoi progetti più importanti è stato quello di Fenty, linea di cosmetici e prodotti di skincare che mira all’inclusione di tutti i tipi e tonalità di pelle, da quelle chiarissime a quelle scurissime.

Ebbene poco fa la star è stata paparazzata a New York col pancione messo in mostra da un lungo cappotto rosa lasciato aperto proprio sul ventre. E’ incinta! E probabilmente partorirà entro la fine della primavera.

Rihanna è felicemente fidanzata con il rapper A$AP Rocky. Rihanna e A$AP Rocky si conoscono dal 2013 e per un lungo periodo sono stati amici e colleghi. Il rapper è stato anchye testimonial della sua campagna Fenty Skin.

Dopo la fine del rapporto con il miliardario saudita Hassan Jameel Rihanna ha iniziato a frequentarsi in modo diverso con A$AP Rocky e nell’estate 2020 sono usciti allo scoperto come coppia. In una recente intervista rilasciata a GQ A$AP Rocky ha definito Rihanna il grande amore della sua vita. Per entrambi si tratterà del primo figlio. Non ci resta, dunque, che fare i nostri auguri a questa splendida coppia di futuri genitori!