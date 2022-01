Rinnovo Mertens: ecco quali sono state le vere richieste per il rinnovo

La questione del rinnovo di Mertens rischia di diventare un “Insigne-Bis”. L’attaccante belga è uno dei migliori attaccanti azzurri, sia in termini di qualità del giocatore, sia in termini realizzativi: sono 103 reti segnate in Serie A, detenendo il primatista come migliore realizzatore del Napoli nel campionato italiano. Ad oggi però, sembra che la società azzurra non voglia rinnovare il contratto del folletto belga, in scadenza questa estate.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno il Napoli a fine anno non farà valere la clausola per rinnovare il contratto di Dries Mertens. Quest’ultimo, dal suo canto ha dichiarato più e più volte la volontà di rimanere, anche con uno stipendio più basso. Attualmente il centro-avanti classe 87′ guadagna uno stipendio di 4 milioni di euro all’anno, grazie al rinnovo nel 2020.

Secondo quanto riferisce AreaNapoli.it, all’epoca dell’ultimo rinnovo il belga chiese più garanzie, non solo dal punto di vista economica, ma anche in termini di competitività della squadra: “Il centravanti, contrariamente a quanto si pensa, non pose i soldi al centro delle sue richieste. Non solo quelli almeno. L’ex Psv chiese ad Aurelio De Laurentiis dei chiarimenti sul mercato. Dries voleva un Napoli competitivo, capace di lottare per le primissime posizioni della classifica così come era stato in passato.”

De Laurentiis ha provato a mantenere fede a quelle promesse; basti pensare che da quell’anno in poi sono stati acquistati giocatori come Osimhen, Rrhamani, Petagna, Bakayoko (poi rientrato dal prestito e sostituito con Zambo-Anguissa) ed infine anche aver trattenuto pezzi importanti, come Koulibaly e Fabian Ruiz. Ad oggi la situazione è molto diversa rispetto ad allora: la crisi economica causata dal Covid-19, ha indebolito la forza d’acquisto del Napoli, comportando anche una riduzione del monte-ingaggio degli azzurri.

Il primo ad essere sacrificato è stato Insigne, con cui si è già accordato col Toronto per un trasferimento in estate, dopo aver rifiutato tutte le offerte al ribasso della dirigenza napoletana. Anche per Mertens si proseptta un destino simile: attualmente non è considerato come priorità da De Laurentiis e co., e per questo motivo nessuna offerta è stata ancora presenta. L’attaccante belga proverà fino a fine campionato a convincere il presidente partenopeo a rinnovargli il contratto a suon di gol.