Rocco Siffredi, la sua su Belen Rodriguez e l’ex Iannone: “Si è rovinato”

In una recente intervista, Rocco Siffredi ha voluto dire la sua sul caso Andrea Iannone e sulla relazione avuta con Belen Rodriguez. L’attore, noto anche per non avere filtri nel dire la sua, non si è smentito neanche in questa occasione.

“Si è rovinato” – A Mowmag, Siffredi ha parlato della squalifica data al pilota di MotoGP. Dopo la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, in Svizzera, Iannone ha infatti avuto una squalifica di 4 anni per doping. Ma il ragazzo è anche noto per la sua storia d’amore con Belen, giunta al capolinea nel 2018.

Parlando proprio della storia tra Andrea e la showgirl argentina, l’attore hard ha affermato che la donna gli avrebbe fatto perdere il senno. Un discorso tra il serio e il divertito, in cui Rocco ha anche dichiarato: “Lui si è proprio rovinato”.

Spostando poi l’attenzione sulla Rodriguez, l’uomo ha ammesso che la fine delle sue relazioni è dovuta al fatto che ancora non abbia trovato un uomo che sappia gestire il suo esuberante e forte carattere.

“Ci vuole una patente molto più importante – si riferisce a Belen n.d.r -, perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfortuna di essere invidiato dall’Italia intera per Belen. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio”, ha affermato Rocco.

“Nessuno si vuole innamorare di lei” – Continuando sull’argentina e sulla sua sfortuna in amore, Rocco Siffredi ha affermato: “Ragazzi, in Italia tutti vorrebbero chia**re con Belén, ma nessuno ci si vuole innamorare. L’unico che ci è cascato è stato lui. lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belen non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!”