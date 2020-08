Rodriguez-Moser, escono i retroscena: a parlare ora è Gabriele Parpiglia

Nelle ultime settimane ad essere uno degli argomenti più discussi del gossip è certamente la crisi che ha colpito Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nonostante le dichiarazioni dell’ex gieffino, pare non sia più un mistero il fatto che la coppia sia ai ferri corti. A parlare, ora, è il giornalista Gabriele Parpiglia, svelando alcuni retroscena nell’ultimo numero del settimanale Chi, disponibile in edicola dal 19 agosto.

LA RICOSTRUZIONE DI CHI – Dopo tanto parlare, a ricostruire gli ultimi movimenti della coppia è Chi. Nonostante le foto e i brevi filmati condivisi dai due protagonisti del gossip e da chi era con loro, ancora nessuno aveva ben compreso cosa fosse realmente accaduto nella coppia. A fornirci tutti gli ultimi avvenimenti, svelandone i retroscena, è Gabriele Parpiglia:

“Hanno smesso di sentirsi. In questa settimana che ha visto Moser al centro del gossip per un presunto flirt con l’attrice Anna Safroncik (smentito dai diretti interessati, ndr), la sorella di Belen ha scelto il silenzio e ha deciso di non sentire il suo fidanzato. Ma ecco i retroscena. Moser poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma. Flavio invita Ignazio al Billionaire: al suo tavolo c’è anche la Safroncik che dialoga con Ignazio, ma tutto sotto gli occhi di tutti”.

L’avvistamento al Billionare aveva fatto molto parlare, facendo ipotizzare che tra Moser e l’attrice ci fosse del tenero. Il rumors non è affatto piaciuto a nessuno dei due, portandoli subito a smentire. Riguardo la tanto chiacchierata serata, Parpiglia ha voluto svelare un nuovo retroscena:

“La stessa sera nello stesso locale appare poi Tommaso, fidanzato dell’attrice, che con lei fa ritorno a casa… Finita qui. Sul cellulare di chi scrive – racconta Gabriele Parpiglia – il giorno successivo arriva una telefonata di Briatore che, essendosi trovato al tavolo con i due interessati e non volendo alimentare gossip su amici personali, spiega la situazione nel dettaglio”.

Indimenticabile è stata anche l’evento di Andrea Damante, a cui ha presenziato anche Moser. In quell’occasione, il dj veronese ha presentato l’amico come il single più ambito della serata.