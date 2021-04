Roma-Atalanta anche sul mercato: giallorossi su Gollini

Roma e Atalanta protagoniste in campionato e non solo, i due club si sfideranno domani all’Olimpico e l’incontro tra le due dirigenze potrebbe portare ad importanti novità in chiave mercato.

Nel mirino del General Manager della Roma Tiago Pinto c’è Pierluigi Gollini, 26enne portiere nerazzurro e della nazionale italiana.

L’agente di Gollini, lo stesso di Cristante e Mancini, qualche settimana fa è stato avvistato a Trigoria, probabile, dunque, che Pinto abbia chiesto informazioni sulla valutazione del cartellino.

L’Atalanta è disposta a trattare la cessione del giocatore, ma la richiesta si aggirerebbe sui 20 milioni di euro più bonus. Cifra che la Roma in caso di qualificazione in Europa non avrebbe problemi ad investire.

Gollini è tra i principali obiettivi, ma, come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, al momento in pole ci sarebbe Juan Musso dell’Udinese, con cui c’è già stato più di un contatto. Qualora l’affare con i friulani andasse male, la Roma è pronta a virare sul portiere dell’Atalanta.