Roma, bonus finiti per Under: in estate la società valuterà le offerte

La Roma ascolterà le offerte che arriveranno per Under. Le ultime

Doveva essere la stagione della definitiva esplosione quella di Cengiz Under, esterno d’attacco classe 97′ della Roma. Il turco dopo un buon inizio di campionato, con rete nella prima gara con il Genoa, si è fermato per l’infortunio al bicipite femorale e al rientro non è stato più lo stesso.

SCARSO RENDIMENTO – Con l’infortunio di Zaniolo, Under ha avuto più occasioni per tornare a dimostrare il suo valore, ma fino a questo momento le prestazioni non sono state all’altezza e Fonseca nell’ultima gara con l’Atalanta gli ha preferito Kluivert.

SACRIFICABILE – L’agente del giocatore ha confermato che nel mercato di gennaio sono giunte due offerte importanti per Under, ma la società le ha rispedite al mittente. A giugno, però, la situazione è destinata a cambiare, soprattutto qualora l’attaccante non migliorasse il proprio rendimento.

CIFRE – I bonus per il turco sono finiti e in estate la Roma valuterà le offerte che arriveranno. Sulle tracce del giocatore c’è il Milan, ma i giallorossi preferirebbero cederlo all’estero: costo del cartellino 35 milioni di euro.