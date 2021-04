Roma, buone notizie per Fonseca: recuperati Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola

La Roma è scesa in campo stamani a Trigoria dopo il pareggio di ieri all’Olimpico con l’Atalanta, risultato che sancisce di fatto l’esclusione, seppur non ancora matematica, dal quarto posto.

Per andare in Champions ai giallorossi non resterà che vincere l’Europa League e concentrare tutte le energie sulla doppia sfida in semifinale con il Manchester United. Motivo per cui a Cagliari domenica Fonseca attuerà un massiccio turnover.

Le buone notizie per il tecnico quest’oggi sono arrivate dall’infermeria. Recuperati in un sol colpo El Shaarawy, Smalling, Kumbulla e Spinazzola, che hanno lavorato in gruppo e preso parte anche alla partitella.

I giocatori impiegati nella gara di ieri hanno svolto lavoro di scarico, mentre gli unici due infortunati, Pedro e Zaniolo, hanno lavorato a parte. Entrambi non dovrebbero esserci giovedì prossimo all’Old Trafford, così come lo squalificato Mancini.

La probabile formazione in vista del Cagliari: Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.