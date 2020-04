Roma, cambi sulle corsie: via Under e Perotti, Pedro primo obiettivo

La Roma rivoluzionerà le corsie esterne. Ecco i possibili movimenti in entrata e in uscita

Sarà una Roma diversa, almeno per quanto riguarda le corsie d’attacco, quella che vedremo nella prossima stagione. Il direttore sportivo Petrachi sta valutando vari profili in entrata, ma prima bisognerà far cassa e i principali indiziati a lasciare la capitale sarebbero Cengiz Under e Diego Perotti.

UNDER – Doveva essere la stagione della definitiva consacrazione per l’esterno turco, ma, a parte qualche sprazzo, le prestazioni sono state ben al di sotto delle aspettative. Under ha perso posizioni nelle gerarchie di Fonseca e può essere sacrificato. A bilancio pesa soli 7 milioni di euro, ciò consentirebbe alla Roma di realizzare una grande plusvalenza.

PEROTTI – Situazione diversa per Diego Perotti, l’attaccante argentino non convince dal punto di vista fisico e il contratto in scadenza nel 2021 obbliga la società a prendere una decisione: rinnovo o addio. Al momento dalle parti di Trigoria opterebbero per la seconda.

CONFERMA – Petrachi è al lavoro anche per cercare di trattenere nella capitale Mkhitaryan. L’armeno ha fatto bene e spinge per restare, ma le richieste dell’Arsenal superano i 20 milioni di euro. La Roma punta al rinnovo del prestito.

OBIETTIVO – Dal mercato estivo potrebbe arrivare Pedro, esterno in scadenza di contratto con il Chelsea. Petrachi porta avanti la trattativa dallo scorso gennaio e conta di trovare l’intesa contrattuale nelle prossime settimane. Occhio però alla folta concorrenza.