Roma, c’è un titolare no-vax in rosa: Mourinho prova a convincerlo

Nelle ultime ore Il Messaggero è tornato a parlare della presenza di un no-vax all’interno della rosa della Roma. Si tratta di una situazione di cui già si era a conoscenza, ma che ora con le nuove normative è tornata a far parlare di sé.

Infatti, secondo il nuovo decreto normativo che entrerà in vigore dal 10 gennaio, i calciatori potranno continuare a fare sport solo se in possesso del super green pass, ottenibile solo attraverso il vaccino o la guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Il tesserato della Roma, di cui non si conosce il nome, non solo rischia le conseguenze del virus a causa dell’assenza del vaccino, ma anche quindi di rimanere presto senza lavoro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore in questione è di fondamentale importanza per il progetto tecnico-tattico giallorosso, essendo un titolare inamovibile.

In inverno i tentativi fatti per convincere il calciatore a vaccinarsi sono stati vani. Adesso invece, con un contesto completamente differente, la situazione potrebbe essere diversa. Il titolare della Roma in questione, nel caso non dovesse vaccinarsi, dovrebbe abbandonare Trigoria tra 8 giorni, non potendovi più lavorare.

Il tecnico José Mourinho e il direttore sportivo Tiago Pinto nelle ultime ore stanno così concentrando i propri sforzi per convincere l’atleta sportivo a vaccianrsi. Il calciatore intanto ci pensa.