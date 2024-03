Roma, con Lukaku che va via si vira su Ekitike o… Lucca

La Roma sarebbe intenzionata a puntare su uno tra Lucca e Ekitike dopo la partenza di Romelu Lukaku, che tornando a Londra dal prestito alla Roma potrebbe ritrovarsi ad andare in Arabia Saudita

Il destino della Roma parla dialetto toscano e anche non poco. Quella dell’ultima giornata giocata dalla Fiorentina in campionato, prima dello stop con l’Atalanta, è stata una partita incredibile con la viola che è riuscita a fermare Daniele De Rossi e i suoi.

Un Daniele De Rossi che ora rischia di diventare il prossimo allenatore della Fiorentina nella prossima stagione, con la società toscana pronta a provarci se dovesse andar via dal giallorosso. Un addio per De Rossi che appare improbabile, ma che sembra incredibilmente possibilissimo per un giocatore giallorosso.

Lukaku in volo verso Londra, la Roma prenota… Lucca?

Lukaku sembra destinato ad andar via verso Londra, dove sarebbe solo di passaggio. L’attaccante belga finirebbe, poi, per trasferirsi quasi sicuramente in Arabia Saudita con la Roma che a quel punto virerebbe su altri obiettivi.

Se quello di Hugo Ekitike non è un nome nuovo, quello di un altro giocatore sembra essere una novità inedita. Si parla di Lorenzo Lucca, giocatore nato e cresciuto a Moncalieri (vicino Torino), ma esploso calcisticamente al Pisa. Cognome che è il nome di una città toscana, esploso calcisticamente in una città toscana. Un continuo via vai assurdo per la Roma nella regione del Pegaso argentato. De Rossi verso Firenze, Lucca verso Roma: destini incrociati e asse caldo, con la Roma che non vuole perdere troppo tempo per la ricerca di un attaccante.