Napoli su Kilicsoy: ecco chi è il “nuovo Aguero”

I partenopei sono volenterosi di muoversi con largo anticipo per Semih Kilicsoy, talento classe 2005 del Besiktas su cui si sono già mosse le big europee. Il Napoli vuole cercare di portarsi a casa il talento turco

Il reparto scouting del Napoli è costantemente alla ricerca di nuovi talenti da inserire in rosa, con gli azzurri che ora sembrano aver adocchiato quello che per gli addetti ai lavori sembrerebbe essere il “nuovo Aguero”.

Paragone abbastanza pesante, per ora, ma il giovane Semih Kilicsoy sembra avere tutte le caratteristiche per sfondare nel grande calcio. Tanto che per lui si sono già mosse molte big europee, con il Napoli che vuole anticipare i tempi e cercare di prenderlo dal Besiktas.

Chi è Semih Kilicsoy?

Kilicsoy ha fatto la trafila delle giovanili del Besiktas prima di esordire con il club turco in campionato, in casa contro l’Antalyaspor, nel febbraio dello scorso anno. Il suo primo gol è arrivato in una gara di qualificazione all’Europa Conference League contro il KF Tirana a luglio. In questa stagione ha segnato otto gol in 19 partite.

L’attaccante ha recentemente prolungato il suo contratto con il Besiktas fino al 2028. Tuttavia, Feyyaz Ucar, membro del consiglio di amministrazione del club, ha dichiarato che la sua squadra non sarà in grado di trattenerlo a lungo. Su di lui, oltre al Napoli, ci sarebbero anche l’Aston Villa oltre all’Arsenal, le squadre della Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte e l’Atletico Madrid, club della Liga, che sono tutti interessati. Il giocatore, dunque, potrebbe presto fare il salto di qualità e ritrovarsi a giocare in una big.