Roma, Cragno obiettivo per giugno. L’agente: “Se fosse rimasto Massara sarebbe già giallorosso”

Da pochi giorni è terminata la sessione invernale di mercato ma la Roma continua a lavorare in vista di giugno. In questo mese i giallorossi hanno prelevato El Shaarawy e Reynolds, in estate, invece, la priorità sarà l’arrivo di un portiere affidabile.

Le prestazioni di Pau Lopez non stanno convincendo e Mirante non è più giovanissimo, motivo per cui servirà un nuovo numero uno. Lo spagnolo, dunque, è destinato all’addio, Mirante, invece, resterà a Roma con il ruolo di secondo.

Sul taccuino di Tiago Pinto c’è il portiere del Cagliari Alessio Cragno, già vicino ai giallorossi in passato, quando la direzione sportiva era affidata a Massara. A rivelarlo è direttamente l’agente del giocatore, Graziano Battistini, intervenuto a minutidirecupero.it:

“Se fosse rimasto Massara, credo che oggi Alessio sarebbe alla Roma”. Oltre ai giallorossi, ora c’è anche l’interesse dell’Inter, ma il procuratore ha aggiunto:

“Credo sia prematuro, veniamo da un mercato anomalo, a tratti inquietante, e la prossima finestra è ancora molto lontana. I contatti ci sono sempre, per il resto si naviga a vista. Se ci sono state o meno offerte bisogna chiederlo al Cagliari non a me. Io non credo, a noi almeno non sono arrivate proposte vere e proprie. Merita una big e lo dicono i fatti, ciò che è certo è che non mi stupirebbe se l’Inter andasse su Cragno. Credo che insieme a Donnarumma sia uno dei migliori in circolazione, un fuoriclasse del ruolo. Lo sta dimostrando ogni domenica”.