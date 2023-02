Roma, Demirbay continua a piacere

La Roma starebbe seguendo il profilo di Demirbay del Bayer Leverkusen. Il calciatore sarebbe il preferito di Mourinho

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Roma sarebbe pronta a fare un’offerta in estate per Kerem Demirbay. Il giocatore del Bayer Leverkusen andrà in scadenza di contratto nel 2024 e si fatica in Germania a capire se possa rinnovare o meno.

Vorrebbe provare una nuova avventura, con la Roma pronta a prelevarlo e fare di lui il post Zaniolo. L’azzurro è volato ad Istanbul destinazione Galatasaray e servirà qualcuno per sostituirlo. L’intenzione della Roma è quella di dare a Mourinho i giocatori migliori possibili per affrontare quella che sarà la sua terza annata sulla panchina giallorossa. Si punta ad una continua crescita e per farlo serviranno giocatori validi.

Calciomercato.it sulla questione

“Si tratta di un centrocampista tedesco di origini turche classe 1993 che milita attualmente in patria con la maglia del Bayer Leverkusen, che sta provando a convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2024. Dopo una intera carriera in Germania, tuttavia, Demirbay è tentato anche dalla possibilità di fare un’esperienza all’estero: nella Premier League inglese, nella Liga spagnola o nella Serie A italiana. Qualora non dovesse prolungare il contratto, in estate le ‘Aspirine’ sono disposte a cedere il loro numero 10 per una cifra intorno alla decina di milioni di euro. Per adesso la Roma ha fatto soltanto dei sondaggi esplorativi, ma continuerà a monitorare la sua situazione fino al termine della stagione, quando ci sarà da fare i conti anche con la concorrenza dei club della Bundesliga“.