Roma, difficile il recupero di Smalling con la Fiorentina, tornano Kluivert e Mancini

Roma al lavoro in vista della trasferta di Firenze in programma venerdì, le ultime da Trigoria

La Roma è al lavoro in vista della trasferta di venerdì al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Montella, gara non facile per i giallorossi che troveranno di fronte una squadra reduce dal pareggio in extremis con l’Inter e costretta ad agguantare i 3 punti per salvare la panchina del proprio tecnico.

ASSENZA – Probabile che per il match con la viola Fonseca sia costretto a rinunciare a Smalling, in forte dubbio per un trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro. Il centrale inglese è sulla via del recupero ma anche qualora dovesse rientrare tra i convocati non sarà rischiato. Difesa dunque affidata alla coppia Fazio-Mancini, con quest’ultimo al rientro dopo la squalifica.

RECUPERO – Tornerà a disposizione invece Justin Kluivert, che da giorni ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà convocato. Probabile, però, che Fonseca decida di farlo partire dalla panchina affidando la maglia da titolare a Diego Perotti, uno dei migliori in campo con la Spal.

PROBABILE FORMAZIONE – Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.