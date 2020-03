Roma, difficile la permanenza di Zappacosta: probabile il ritorno al Chelsea

Davide Zappacosta si appresta a tornare in campo, il terzino della Roma in settimana è stato visitato a Villa Stuart e ha ottenuto il via libera per tornare agli ordini di Paulo Fonseca. L’esterno ha accelerato il lavoro personalizzato e punta ad essere a disposizione per la sfida con l’Udinese, in programma nei primi di aprile.

CONDIZIONE FISICA – Prima di scendere in campo Zappacosta dovrà trovare la migliore condizione fisica, per tale motivo sarà aggregato alla Primavera e disputerà almeno una gara con gli uomini di Alberto De Rossi per trovare il ritmo partita.

PERMANENZA – Il terzino è approdato nella capitale in prestito secco dal Chelsea nella scorsa estate, ma a causa del grave infortunio non è praticamente mai sceso in campo. Per tale motivo, a meno di colpi di scena, la sua permanenza nella capitale appare complicata.

RIENTRO AL CHELSEA – Zappacosta è legato ai Blues da un contratto fino al 2022 e a fine stagione tornerà a Londra, ma solo di passaggio. Il giocatore non rientrerebbe, infatti, nei piani del club e potrebbe nuovamente essere ceduto.