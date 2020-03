Roma, due colpi in uscita: Karsdorp e Gonalons saranno riscattati. Coric forse

In attesa di capire come evolverà la situazione e come si concluderà la stagione calcistica, la Roma cerca di programmare il futuro e la prossima campagna acquisti, che potrebbe subire una variazione delle tempistiche. Gli organi competenti stanno pensando, infatti, di riservare ad acquisti e cessioni il solo mese di agosto in virtù del fatto che i campionati potrebbero concludersi a fine giugno.

CESSIONI – L’emergenza Coronavirus ha congelato momentaneamente anche la cessione del club. La trattativa riprenderà dopo la conclusione della crisi sanitaria, ma nel frattempo il direttore sportivo Petrachi cercherà di fare il massimo con le risorse a disposizione, con un piccolo tesoretto che potrebbe arrivare dalle cessioni.

KARSDORP – A lasciare i giallorossi sarà Rick Karsdorp. Il terzino, attualmente in prestito al Feyenoord, sta disputando un’ottima stagione e il club olandese è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. Nelle casse della Roma entreranno circa 8 milioni di euro.

GONALONS – Ad un passo dall’addio anche Maxime Gonalons. Il centrocampista francese sarà riscattato dal Granada e assicurerà ai giallorossi un incasso da 4 milioni di euro.

CORIC – Sta convincendo l’Almeria Ante Coric. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra iberica sta pensando di riscattare il talento croato della Roma per 6 milioni, in caso di promozione (al momento l’Almeria è terza in classifica).