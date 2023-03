Roma e non solo su Dahoud

Il centrocampista, che si è unito al club nella finestra di trasferimento estiva del 2017 per 12 milioni di euro, non ha praticamente giocato in questa stagione per la squadra tedesca e potrebbe tornare utile ai giallorossi

Mahmoud Dahoud è diventato uno dei grandi nomi della prossima finestra di trasferimenti estivi. Il 27enne centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e ha deciso di non rinnovare il contratto per trasferirsi.

Il centrocampista, che si è unito al club nella finestra di trasferimento estiva del 2017 per 12 milioni di euro, non ha praticamente avuto minuti in questa stagione con la squadra tedesca (7 partite e 288 minuti giocati in tutta la stagione), quindi è disposto a trasferirsi e ad approfittare della sua situazione contrattuale. Un’opportunità di mercato.

I 10 club interessati a Mahmoud Dahoud in estate

Mahmoud Dahoud è diventato l’obiettivo di diverse squadre europee di alto livello e, come riporta il media tedesco Sky Sport, è nel mirino di ben 10 squadre in Europa. Tre dei club interessati sono l’Atletico Madrid, il Real Betis Balompié e il Siviglia, che sarebbero interessati a rafforzare la rotazione del centrocampo con un centrocampista della sua esperienza.

Le altre squadre che hanno mostrato interesse ad acquisire i suoi servizi sono Arsenal, Leicester City, Fenerbahce, Galatasaray, Milan, Napoli e AS Roma. Al momento Dahoud non ha un accordo con nessun club, ma i due club che più si sono avvicinati al giocatore sono l’Atletico Madrid e l’Arsenal, ma non c’è ancora nulla di concreto. Dove giocherà il tedesco nella prossima stagione?