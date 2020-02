Roma, edema muscolare per Pellegrini, con il Gent torna Diawara

La Roma è al lavoro in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent, gara in programma giovedì alle ore 18:55 alla Ghelamco Arena. I giallorossi grazie alla vittoria per 1-0 dell’andata partono nettamente favoriti, ma dovranno disputare un match di grande attenzione per evitare spiacevoli sorprese.

OUT PELLEGRINI – Fonseca per l’occasione non potrà contare su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista stamani si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Tempo di stop stimato intorno ai 10 giorni, con il giocatore che dovrebbe saltare Gent e Cagliari.

RIENTRA DIAWARA – Buone notizie invece sul fronte Diawara. Il centrocampista dalla scorsa settimana si allena in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida di giovedì. Difficile, però, un suo impiego dal primo minuto, probabile vederlo a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE – ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.