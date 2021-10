Roma, Ferrero vuole Damsgaard nella capitale. Il giocatore: “Il presidente è molto divertente e deve dire quello che vuole”

Mikkel Damsgaard è uno degli obiettivi di mercato della Roma e i giallorossi possono contare su un fedele alleato: stiamo parlando di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria.

Qualche mese fa proprio Ferrero, a sessione estiva ancora in corso, ai microfoni del Corriere dello Sport dichiarò:

“Damsgaard è il centrocampista che serve a Mourinho, se i giallorossi mi chiamano ci mettiamo d’accordo. Ha qualità ed è più forte di Xhaka, può giocare anche nel ruolo di regista.

Richiesta da 25 milioni di euro? Sediamoci, basta che mi chiamino e una soluzione la troviamo. Xhaka non ci va alla Roma, allora a loro serve un altro centrocampista. Io voglio che vada alla Roma, sono romanista e Damsgaard sarebbe un grande rinforzo”.

I giallorossi stanno continuando a seguire il giocatore, che nelle ultime ore, in un’intervista rilasciata a bold.dk, ha commentato le parole del presidente sul suo possibile approdo nella capitale: “Non so cosa dire su questo. Lui è molto divertente e deve dire quello che vuole. Non parlo ancora abbastanza bene l’italiano per parlargli”.