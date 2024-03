Roma, Gudmundsson si allontana: strizza l’occhio al bianconero

Il calciatore islandese del Genoa Albert Gudmundsson sembra allontanarsi lentamente dalla Roma: il calciatore sembrerebbe preferire la Juventus, tanto da averle strizzato l’occhio in una recente intervista dicendo che gli piacerebbe giocare con un altro obiettivo bianconero

La Roma vede, lentamente, allontanarsi un obiettivo per l’esterno offensivo. Albert Gudmundsson è da tempo nel mirino dei giallorossi, che hanno chiesto informazioni al Genoa ma non hanno affondato il colpo durante il mercato di gennaio. La Fiorentina aveva provato un approccio, ma i rossoblù non si sono mai smossi dalla richiesta di circa 35 milioni di euro.

Il calciatore poi è rimasto al Genoa, ma in estate potrebbe muoversi. Come detto, la Roma vorrebbe provarlo a prendere nel prossimo mercato estivo ma sembra non poter esserci un approccio diretto con il calciatore, almeno se la Juventus si facesse avanti. Il giocatore, infatti, ha espresso una netta preferenza per i bianconeri anche se in modo timido.

Gudmundsson verso la Juventus?

In una recente intervista ai microfoni di Sky Sport il giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nel calcio mai dire mai, ovviamente possono succedere tante cose. Non conosco il futuro di Koopmeiners e non conosco nemmeno il mio, si vedrà. Certamente sarebbe bello ritrovarlo, perché è un giocatore fantastico“.

Un chiaro chiamare la Juventus, con l’islandese che sarebbe ben contento di giocare in maglia bianconera. Non si è mai nascosta la squadra torinese, che vorrebbe fare di lui il post Federico Chiesa. L’italiano potrebbe salutare e al suo posto potrebbe arrivare l’esterno nordico del Genoa. La Roma, però, ci proverà in ogni modo.