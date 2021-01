Roma, il colpo in attacco può essere doppio: El Shaarawy e Bernard se parte Perez

La Roma è al lavoro per portare alla corte di Paulo Fonseca un innesto nel reparto avanzato, innesto che potrebbe essere addirittura doppio qualora partisse Carles Perez, che in questa prima parte di stagione sta faticando a trovare spazio.

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale di Alfredo Pedullà, l’esterno spagnolo, sotto contratto con i giallorossi fino al 2024, sarebbe finito nel mirino del Sassuolo, alla ricerca di un’alternativa a Domenico Berardi.

Qualora il giocatore andasse via a gennaio, la Roma sarà chiamata a sostituirlo e il primo obiettivo è Stephan El Shaarawy. Il Faraone vuole tornare a Trigoria ed è disposto ad accettare un ingaggio da 2 milioni più bonus, cifre nettamente inferiori rispetto ai 16 percepiti attualmente allo Shanghai Shenhua.

Come riporta Sky Sport, il nodo principale da sciogliere riguarda l’intesa con il club cinese, che non gradirebbe cedere il giocatore in prestito secco.

In caso di addio di Perez, oltre ad El Shaarawy, potrebbe arrivare anche Bernard, esterno brasiliano dell’Everton. La Roma in tal caso, però, preleverebbe il giocatore solo con la formula del prestito oppure in uno scambio con Olsen, attualmente in prestito al club inglese.