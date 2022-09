Roma, il mercato ancora aperto in Turchia da speranze

La Roma potrebbe piazzare Bianda e Coric in Turchia. Intanto si monitorano le situazioni di Denayer e Zagadou, entrambi valutati

L’infortunio di Wijnaldum ha complicato molto più del previsto i piani della squadra giallorossa. I capitolini avevano intenzione di acquistare un difensore, salvo poi buttarsi sul sostituto dell’ex Paris Saint Germain.

Il mercato in Turchia è però ancora aperto e potrebbe dare una mano ai giallorossi per sfoltire la rosa e acquistare un difensore a parametro zero. In uscita da Roma ci sono ben due giocatori, che potrebbero andare proprio nel campionato turco.

Ex promesse ingombranti

I due giocatori sono Ante Coric e William Bianda, giocatori arrivati sotto Monchi. Mourinho può ancora sperare nell’arrivo di un difensore, specialmente se i due dovessero uscire. Infatti, sul taccuino di Tiago Pinto ci sarebbero Dan-Axel Zagadou e Jason Denayer.

Il primo è anche nel mirino dell’Inter, ma è troppo propenso agli infortuni. Molto più giovane rispetto al secondo, ha 23 anni, ma viene da una stagione disastrosa al Borussia Dortmund. Jason Denayer, invece, ha 27 anni ed è nel fiore della propria carriera. Il giocatore viene da una buona annata nonostante non abbia giocato gran parte delle partite proprio per via del non aver rinnovato. 21 presenze, 3 gol e 1 assist per il belga classe ’95. Il giocatore a 27 anni vuole essere protagonista e potrebbe finire per giocare proprio con i giallorossi. Su di lui anche Torino, Monza e Wolverhampton. Gli inglesi sono in vantaggio e potrebbero cercare di acquistarlo. Il tecnico Lage quasi conferma: Vediamo cosa succede, lo conosco molto bene e un difensore d’esperienza ci serve”.