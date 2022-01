Roma, il Valencia piomba su Diawara: i dettagli

La lista dei partenti in casa Roma è lunga. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha il compito di acquistare un centrocampista centrale, così da completare il reparto della rosa, non ritenuto soddisfacente da José Mourinho.

Prima di tesserare un nuovo centrocampista però, c’è bisogno che ne venga venduto uno di quelli già presenti tra le fila dei giallorossi. L’indiziato numero uno per lasciare Roma risponde al nome di Amadou Diawara.

Il centrocampista centrale ex Napoli non è mai entrato negli schemi di José Mourinho, e per tale motivo il suo nome figura tra quelli da piazzare altrove. Nelle ultime ore inoltre, come riportato da Il Tempo, per Diawara si è fatto avanti il Valencia.

Difficile parlare già di una vera e propria offerta, ma l’interesse del club spagnolo pare esserci. La Roma da parte sua ha aperto alla cessione, ma da capire rimangono le modalità del trasferimento e la volontà del calciatore stesso.

Una volta venduti uno o più centrocampisti centrali, la Roma potrà così catapultarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo calciatore. Le idee non mancano ma il tempo inizia a stringere. José Mourinho vorrebbe iniziare a lavorare con i nuovi acquisti il prima possibile, al fine di farli integrare in breve tempo con il resto del gruppo.