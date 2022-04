Roma – Inter, duello di mercato per Davide Frattesi

Il Sassuolo di Dionisi, seppure reduce dalla sconfitta in campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri, sta rendendosi protagonista di un ottimo campionato. Il gioco dei neroverdi è a tratti sfavillante, e sono parecchie le rivelazioni tra le fila del club romagnolo.

Su tutti non può non essere nominato Davide Frattesi. Il giovane centrocampista italiano si sta mettendo in grande luce. Sin da subito titolare, con la maglia del Sassuolo ha per ora siglato 4 reti in 29 presenze stagionali.

Un ottimo bottino, per un calciatore dalla grande personalità, nonostante la giovane età. E così le indubbie qualità di Frattesi hanno già attirato l’attenzione di parecchi club. Il Sassuolo sembra già rassegato all’idea di vendere il proprio centrocampista, per il quale però vorrà cifre importanti.

Il valore di mercato del 22enne calciatore si assesta intorno ai 40 milioni di euro. Le squadre più interessate a lui, secondo almeno quanto riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, sono Roma e Inter.

Entrambi i club stanno cercando un centrocampista per la prossima stagione, ed entrambi hanno pensato al calciatore ex Monza. L’Inter sembra in pole position ma la Roma, a quanto risulta, potrebbe approfittare di una clausola sulla futura rivendita che garantirebbe al club giallorosso uno “sconto” di 10 milioni sull’acquisto del cartellino del Sassuolo.