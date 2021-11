Roma, l’ex ds Monchi complica i piani di mercato: Siviglia su Belotti e Corona

In casa Roma anche la sessione invernale di calciomercato si appresta ad essere scoppiettante. Il tecnico José Mourinho, come più volte ribadito, non è soddisfattissimo della rosa e per tale motivo vorrebbe alcuni innesti mirati.

Ciò che non sembra funzionare al momento nella squadra giallorossa è soprattutto il reparto offensivo, inceppatosi già troppe volte. L’allenatore portoghese ha provato a variare il modulo, dal 4-2-3-1 iniziale al 4-4-2, passando per il 3-5-2.

I risultati sono stati altalenanti e sia Abraham che Shomurodov non stanno convincendo appieno. Ecco allora che qualcuno in avanti potrebbe arrivare, soprattutto con l’eventuale cessione di Borja Mayoral, mai preso seriamente in considerazione da Mourinho.

Tra gli obiettivi orbitati in ottica giallorossa vi sono su tutti Andrea Belotti e Jesus Corona. Nelle ultime ore però sugli stessi vi si è catapultato, come riportato dal media spagnolo Fichajes.net, il Siviglia del diesse Monchi. Che a inguaiare i piani di calciomercato della Roma sia proprio l’ex giallorosso Monchi sembra un crudele scherzo del destino.

Secondo quanto filtrato però il club spagnolo sarebbe molto convinto nel proseguire fino in fondo sulle due piste, battendo la concorrenza della Roma e regalando al tecnico Lopetegui due rinforzi di assoluto livello. Da capire rimane la reazione del club giallorosso, che potrebbe scatenare una mini asta durante il mercato di riparazione.