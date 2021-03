Roma, Mancini nel mirino di Chelsea e United: offerta da 31 milioni di euro

Le brillanti prestazioni di Gianluca Mancini con la maglia della Roma hanno catturato l’attenzione della Premier League. Il difensore classe 96’ sta disputando probabilmente la sua migliore stagione agli ordini di Paulo Fonseca e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Secondo il Daily Express, in Europa su di lui ci sarebbero gli occhi di due big della Premier League: Manchester United e Chelsea, che già a fine stagione potrebbero presentare un’offerta di 27 milioni di sterline, pari a 31 milioni di euro.

Oltre all’interesse delle big inglesi, il centrale difensivo in Italia piace a Juventus e Inter, ma la Roma non ha intenzione di privarsene. I giallorossi ritengono il giocatore uno dei pilastri per il presente e per il futuro.

Motivo per cui a fine stagione il General manager Tiago Pinto, incontrerà l’agente di Mancini, Giuseppe Riso, per discutere il rinnovo contrattuale.

L’idea dei giallorossi è quella di offrire un adeguamento d’ingaggio e prolungare l’attuale accordo, valido fino al 2024, per un’altra stagione.