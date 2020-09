Roma, Nacho del Real alternativa a Smalling. L’agente: “Piace ai giallorossi e al Napoli”

Le difficoltà nel trovare l’accordo con il Manchester United per l’arrivo di Chris Smalling stanno spingendo la Roma a guardarsi intorno alla ricerca di alternative di livello.

Fonseca ha chiesto espressamente l’arrivo del centrale inglese, ai margini della rosa dei Red Devils e pronto a tornare nella capitale tanto da rifiutare tutte le altre offerte che sono arrivate sul tavolo del suo procuratore.

Lo United chiede 18 milioni di euro per liberarlo, la Roma ne offre 12 più bonus. Il braccio di ferro va avanti da settimane e i giallorossi per non farsi trovare impreparati hanno allacciato i contatti anche con altri profili, tra questi c’è Nacho del Real Madrid. A confermare l’interesse dei giallorossi ci ha pensato proprio l’agente del difensore, Andy Bara, intervistato da calciomercato.com:

“È un giocatore di grandissimo livello, un nazionale spagnolo. Può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Se dovesse arrivare un’offerta interessante sia per il giocatore che per il club, allora io credo che andrà via. Adesso però è felice, ha ancora altri due anni di contratto. Ma se dovesse arrivare qualcosa dalla serie A…”

L’interesse di Roma e Napoli è concreto?

“Sì, ma non solo per loro. Ha situazioni interessanti anche in Inghilterra. In questo momento è difficile dire qualcosa di concreto, è una fase di riflessione”.