Roma, nuovo asse con il Barcellona: l’obiettivo è Junior Firpo

La Roma attende l’evolversi dell’emergenza Covid-19 per capire se potrà tornare in campo per completare la stagione o pensare direttamente alla prossima. Ad essere proiettato al futuro è il direttore sportivo Petrachi, che ha iniziato a lavorare in ottica sessione estiva per rinforzare la rosa di Fonseca.

TERZINO – I giallorossi cercano un degno sostituto di Kolarov, che a 34 anni non può di certo giocarle tutte. Per tale motivo Petrachi segue con attenzione Junior Firpo, 23enne terzino del Barcellona.

STAGIONE – Il calciatore dominicano naturalizzato spagnolo ha faticato ad imporsi in questa stagione: dodici presenze in Liga con 1 gol e 1 assist, tre in Champions League e 2 in Coppa del Re, per un totale di soli 1196 minuti giocati.

VALUTAZIONE – Il Barcellona l’ha acquistato lo scorso anno dal Betis Siviglia, facendogli firmare un contratto fino al 2024. I catalani sono disposti ad ascoltare offerte ma per liberare il giocatore chiedono almeno 20 milioni di euro.

CONCORRENZA – Oltre alla Roma, su Firpo c’è anche l’interesse di Napoli e Torino, ma i giallorossi potrebbero spuntarla in virtù degli ottimi rapporti con la società spagnola. L’operazione potrebbe essere simile a quella messa a punto per Carles Perez, prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: Leggo