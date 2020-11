Roma, per l’attacco il sogno è Depay: può arrivare a costo 0

La nuova dirigenza della Roma è al lavoro per programmare le prossime mosse di mercato, non solo in ottica gennaio, ma anche in vista del prossimo giugno, quando saranno parecchie le questioni da sistemare.

In primis bisognerà capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, ad un passo dall’addio nella scorsa estate salvo poi rimanere per il mancato accordo tra la Roma e il Napoli per Milik. L’attaccante bosniaco è felice di essere rimasto, ma la società vuole evitare che si riproponga quanto accaduto nei mesi scorsi quando si aprirà la finestra estiva.

Ecco perché, in attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo (Campos è in pole), la società sta lavorando sull’eventuale sostituto e dalla Spagna nelle ultime ore è saltato fuori un nome di quelli importanti: stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante classe ’94 del Lione.

Secondo il quotidiano catalano Sport, la Roma sarebbe piombata prepotentemente sul giocatore, che a fine anno andrà in scadenza di contratto con i francesi e potrebbe arrivare a parametro zero.

I giallorossi sono fortemente interessati all’olandese, ma dovranno fare i conti con la concorrenza del Barcellona e della Juventus. Il presidente del Lione Aulas nel frattempo avrebbe fatto sapere di voler tenere il giocatore fino a fine stagione pur sapendo di perderlo a costo zero.