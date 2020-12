Roma, per l’attacco torna di moda Lingard: il trequartista in uscita dallo United

Sarà una sessione invernale di mercato abbastanza movimentata per la Roma di Paulo Fonseca. La squadra giallorossa grazie alla vittoria di ieri sul Cagliari ha chiuso il 2020 al terzo posto in solitaria, ma per continuare a restare in alto servirà puntellare la rosa in vari reparti.

La priorità è l’arrivo di un elemento per il reparto avanzato, dato che Zaniolo ne avrà ancora per le lunghe e Pedro e Mkhitaryan non possono giocarle tutte. Negli ultimi giorni si è parlato di El Shaarawy, ma dall’Inghilterra fanno un nuovo nome per l’attacco giallorosso.

Nel mirino della Roma ci sarebbe Jesse Lingard, 28enne trequartista del Manchester United e della nazionale inglese.

Lingard è ai margini del progetto United, fino a questo momento ha collezionato solamente 2 presenze in Carabao Cup senza mai esordire in Premier League. Situazione che lo pone con le valigie in mano, soprattutto considerando l’imminente Europeo.

L’inglese è in scadenza con il club di Manchester nel prossimo giugno e la volontà comune è quella di separarsi. La Roma è interessata e le cifre sono contenute, le condizioni per portare a termine l’affare ci sono tutte.