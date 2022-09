Roma, per Xeka si inserisce anche l’Arsenal

Su Xeka c’è anche l’interesse del Monza, ma al momento sembrerebbero esserci i gunners in vantaggio sul giocatore

Portoghese ed ex Lille, proprio come un suo ex compagno: Renato Sanches. Xeka condivide anche il proprio ruolo con l’attuale centrocampista del Paris Saint Germain. Il portoghese classe ’94 è attualmente svincolato, con la Roma e il Monza che sembrano interessate al suo acquisto.

Sul calciatore non solo le due italiane, ma anche il forte interesse dell’Arsenal. I gunners stanno vivendo un ottimo avvio di campionato e sembrano intenzionati ad aggiungere nuova linfa ad un centrocampo che andando avanti nella stagione potrebbe stancarsi.

Forte concorrenza

L’Arsenal per il momento può dirsi in vantaggio, specialmente nelle preferenze del giocatore. La Roma ha dalla sua la colonia portoghese stabilitasi nella capitale, con tanti giocatori provenienti dalla penisola iberica.

Mourinho potrebbe risultare importante in questa trattativa, con il giocatore che potrebbe finire per arrivare in giallorosso anche grazie alla sua influenza. È anche vero però che il fascino della Premier League resta il fascino della Premier League e che l’Arsenal sia in netta crescita.

Con sola una sconfitta e 6 vittorie, i gunners sono in testa alla classifica della Premier League. Non la migliore delle differenze reti, ma comunque 17 gol e 7 subiti che lo portano attualmente sull’Olimpo del calcio inglese. Si dovrà vedere se riusciranno a mantenere la testa della classifica fino a fine stagione, ma ci si sta lavorando. Xeka sarebbe l’acquisto low cost giusto per garantire ai londinesi di sprecare meno energie. Nel caso in cui andasse in porto l’affare, la Roma si butterebbe su Frattesi.