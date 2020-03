Roma, possibile operazione per Diawara: le ultime

Con la sospensione del campionato e degli allenamenti, i giocatori della Roma stanno lavorando a casa per farsi trovare pronti qualora si possa riprendere a giocare nei prossimi mesi.

Lo staff giallorosso monitora giorno per giorno l’operato dei calciatori e ha previsto per ognuno di loro lavoro personalizzato.

Sta seguendo le indicazioni dello staff anche Amadou Diawara, in procinto di rientrare nel gruppo di Fonseca, tanto da disputare una partita con la Primavera contro l’Inter. Poi a causa dell’emergenza Coronavirus è slittato tutto.

INFORTUNIO – Il centrocampista si era infortunato al menisco esterno ad inizio anno, ma per evitare di restare ai box per lungo tempo la società, di comune accordo con i medici, aveva deciso di intraprendere la terapia conservativa. I risultati sono stati positivi e il giocatore era pronto a tornare in campo.

OPERAZIONE – Stando alle ultime novità in arrivo da Trigoria, con la sospensione del campionato il guineano potrebbe decidere di operarsi non appena sarà conclusa la quarantena e risolvere una volta per tutte i problemi al ginocchio. I tempi di recupero in tal caso si aggirerebbero intorno ai 2 mesi.