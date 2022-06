Roma, proposto Isco

Isco proposto ai giallorossi durante i dialoghi con Jorge Mendes. Lo spagnolo è in scadenza con il Real Madrid

Mkhitaryan si allontana dal giallorosso e si avvicina sempre più al nerazzurro. L’armeno potrebbe presto sposare, salvo colpi di scena, il progetto dell’Inter e trasferirsi a Milano. La Roma non sembra però starsene con le mani in mano.

La società capitolina starebbe ponderando vari colpi e nei discorsi con Jorge Mendes sarebbe uscito fuori il nome di un talento in uscita dal Real Madrid. Il suo nome è Isco e lo conosciamo tutti per quella gloriosa notte di Champions League di ormai una decade fa in cui con il Malaga riuscì a mettersi in mostra.

Una trattativa difficile, ma non impossibile

Isco alla Roma è una trattativa fattibile, ma vanno calcolati i costi. Il calciatore potrebbe ridursi anche lo stipendio, ma la concorrenza potrebbe far sì che il suo stipendio possa risultare fin troppo elevato per le casse giallorosse.

Negli scorsi mesi anche Milan, Barcellona e Juventus avrebbero avuto dei contatti con l’ex Malaga, che però sembrerebbe voler valutare attentamente il proprio futuro. Mourinho sono anni che cerca di prendere il giocatore e lo vuole sin dai tempi dal Real Madrid, dove arrivò dopo l’addio dello Special One. Poi al Manchester United e al Tottenham, dove ci ha provato fino alla fine e adesso alla Roma. La trattativa che porterebbe il talento spagnolo in giallorosso è impervia, ma non si sa mai. Magari i capitolini potrebbero strappare il sì decisivo per lui.