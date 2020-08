Roma, se parte Zaniolo idea Chiesa

Con l’avvento della nuova proprietà la Roma ha deciso di blindare i suoi gioielli e gettare le basi per il futuro. Il nuovo corso giallorosso ripartirà da Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, ritenuti gli uomini immagine del nuovo progetto americano.

Nonostante la società abbia deciso di tenere a tutti i costi entrambi i gioielli, la certezza matematica in sede di calciomercato non si può mai ottenere e non è da escludere che in caso di offerte faraoniche il club possa vacillare per la necessità di ripianare i conti.

Al momento il giocatore che ha maggiori richieste è proprio Zaniolo, finito nel mirino della Juventus e di vari top club europei. Il giocatore dalla sua ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e voglia di restare, la società vuole trattenerlo, ma, come detto in precedenza, le vie del mercato sono infinite.

Quel che è certo è che, in caso di partenza del talento ex Inter, la Roma lo sostituirà con un giocatore all’altezza e nelle ultime ore è venuto fuori un nome di quelli importanti: stiamo parlando di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina e della nazionale italiana.

A riportare l’indiscrezione è La Nazione, secondo cui la Roma sarebbe pronta ad avanzare un’offensiva per l’attaccante in caso di partenza di Zaniolo. Al momento, però, si tratta di una semplice ipotesi, che nel caso divenisse concreta potrebbe vedere coinvolte anche contropartite come Spinazzola.