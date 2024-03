Hamsik, Aurelio De Laurentiis lo rivuole al Napoli

Marek Hamsik potrebbe tornare al Napoli e a volerlo sarebbe niente poco di meno che Aurelio De Laurentiis. Il ruolo dell’ex capitano azzurro sarebbe ancora però ignoto

Nel corso della sua esperienza da presidente del Napoli ha legato con ben pochi giocatori, tra cui un grande ex capitano della storia azzurra. Un ex giocatore partenopeo dell’epoca recente, che è riuscito a diventare leggenda per i tifosi e non solo: anche per il nostro calcio. Si tratta di Marek Hamsik, centrocampista slovacco che il Napoli e, principalmente, Aurelio De Laurentiis vorrebbero riportare nel capoluogo campano.

Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto di gradire marekiaro come presenza all’interno dell’entourage eventuale di Calzona nella prossima stagione e vorrebbe anche potenzialmente tenerlo come dirigente nella società azzurra. Tutto è da scrivere, ma intanto Aurelio De Laurentiis pensa al futuro del suo Napoli.

Hamsik ha parlato della possibilità nello staff di Calzona

Prima dell’arrivo di Francesco Calzona in azzurro, Marek Hamsik ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Volevo solo ringraziare il mister per avermi voluto nel suo staff e anche il presidente (De Laurentiis, ndr) oggi mi parlava di questo fatto oggi. Forse ancora nella mia mente non sono pronto per questo, a 36 anni c’è ancora tempo per venire a Napoli e penso che a Napoli avrò sempre le porte aperte. C’è sempre un ottimo rapporto con la società e con il mister (Calzona, ndr). Per lui è un sogno avverato, voluto anche da parte sua. Ringrazio anche la federazione (slovacca, ndr) che gli ha fornito questa opportunità. Stare nella panchina del Napoli non è roba da poco. Per me è straordinario anche se è allenatore da poco diciamo, perché ha fatto sempre il secondo. Ha grande personalità, in nazionale i ragazzi lo adorano per la sua personalità, per il modo con cui lavora lui e il suo staff. Penso che porterà tutto questo anche a Napoli e il Napoli migliorerà”.