Roma, Spinazzola KO: Pinto su Emerson Palmieri

L’unica nota stonata nella bella vittoria dell’Italia sul Belgio, valsa il passaggio alle semifinali di Euro 2020, è il brutto infortunio di Leonardo Spinazzola, che ha riportato la rottura del tendine di Achille.

Un vero peccato considerando che il laterale della Roma era stato uno dei migliori tra gli azzurri fino a questo momento.

L’infortunio è di quelli gravi, nella migliore delle ipotesi si parla di 4 mesi di stop, ma è probabile che occorra almeno un mese in più per rivedere il giocatore in condizione.

La Roma, dunque, dovrà fare a meno del giocatore fino alla fine del 2021, motivo per cui servirà rimpiazzarlo. Al momento è stata bloccata la partenza di Calafiori, mentre in entrata si è tornato a parlare di Emerson Palmieri, sostituto di Spinazzola in nazionale.

Il terzino italo-brasiliano considera terminata l’esperienza al Chelsea e cerca una nuova sistemazione. La Roma è il club che ha lanciato Emerson Palmieri ad alti livelli e il ritorno nella capitale sarebbe gradito. Sul terzino ci sono anche Juventus, Napoli ed Inter.