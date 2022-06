Roma, spunta anche il nome di Bellerin per la fascia

Hector Bellerin è il nome nuovo per la fascia destra giallorossa. Il calciatore dell’Arsenal gradisce la destinazione

Non si ferma il casting per la fascia difensiva destra della Roma. Dopo Wan-Bissaka e Celik è uscito un nuovo nome, quello di Hector Bellerin. Lo spagnolo di proprietà dell’Arsenal è il primo indiziato per poter rinforzare la fascia giallorossa.

Il calciatore spagnolo sembra gradire un possibile trasferimento in Italia e ai giallorossi, tanto che la trattativa potrebbe subire un’accellerata nelle prossime settimane. Su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina che rimarrà orfana di Alvaro Odriozola e probabilmente si ritrova ad essere la favorita.

La caccia è aperta

Il calciatore originario di Badalona ha passato l’ultima stagione in prestito al Real Betis nella Liga. Purtroppo non ha avuto una stagione molto fortunata, dato che spesso e volentieri è apparso poco lucido rispetto al passato.

32 le presenze stagionali di Bellerin in tutte le competizioni, condite da 5 assist. Una stagione comunque discreta, ma non ai livelli di quello che ha dimostrato in passato. Il classe ’95 non tornerà, quasi sicuramente, a Londra. Ma comunque il ritorno al Real Betis non è poi così certo.

Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità di una rescissione consensuale con i Gunners e un suo approdo eventuale a parametro zero di nuovo agli spagnoli, ma la possibilità che scelga di arrivare in Italia resta alta. Dunque, Fiorentina e Roma sono avvertite. Dovranno aspettare di sapere di più sul possibile trasferimento in Spagna, tentando di inserirsi al prima possibile nella trattativa.