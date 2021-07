Roma su Belotti: Kumbulla e Milanese possibili contropartite per convincere Cairo

Il Gallo Belotti si gode le vacanze in attesa di conoscere il proprio futuro. L’attaccante del Torino, fresco vincitore dell’Europeo con la nazionale di Mancini, al rientro parlerà con la società per decidere il da farsi.

Il centravanti ha già fatto trapelare la propria volontà di lasciare i granata per iniziare una nuova avventura, di conseguenza il contratto in scadenza nel 2022 difficilmente sarà prolungato.

In caso di mancato rinnovo al Torino non resterebbe che cederlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero il prossimo anno, ma trattare con il presidente Cairo non è mai semplice.

Sulle tracce di Belotti c’è la Roma, che settimane fa ha offerto 15 milioni di euro, proposta rispedita al mittente perché ritenuta troppo bassa dal patron dei granata.

Stando però a quanto riporta Calciomercato.com, l’affare potrebbe sbloccarsi grazie all’inserimento di due contropartite: stiamo parlando di Kumbulla e del giovane Milanese, profili graditi al tecnico Juric.